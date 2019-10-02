Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
17:07

Российский Renault Logan перевели на природный газ

Компания показала первый прототип седана с ГБО

Компания Renault в рамках Петербургского международного газового форума представила прототип седана Logan с газобалонной установкой.

Прототип «Логана» построили на базе серийной комплектации Life, которая оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач. Версия на природном газе использует сразу два вида топлива: бензин и метан.

Запуск машины осуществляется с помощью бензина, а затем автомобиль автоматически переходит на газ. Если водитель не успеет доехать до заправочной станции и природное топливо кончится в пути, автомобиль снова перейдет на бензин.

По предварительным подсчетам создателей, двухтопливная версия «Логана» поможет снизить затраты примерно в три раза, а также значительно увеличить пробег автомобиля. По итогам форума руководство компании обсудит перспективы проекта и вопрос запуска газовой модификации в массовое производство.

Осенью 2015 года на том же самом газовом форуме в Петербурге публике представили газовую версию седана Lada Vesta с максимальным пробегом без заправки в тысячу километров. Через два года автомобиль поступил в продажу, при этом появление ГБО увеличило начальную стоимость базовой комплектации на 75 тысяч рублей.