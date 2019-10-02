Российский Renault Logan перевели на природный газ

Прототип «Логана» построили на базе серийной комплектации Life, которая оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач. Версия на природном газе использует сразу два вида топлива: бензин и метан.

Запуск машины осуществляется с помощью бензина, а затем автомобиль автоматически переходит на газ. Если водитель не успеет доехать до заправочной станции и природное топливо кончится в пути, автомобиль снова перейдет на бензин.