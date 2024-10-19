Полностью рассекречен новейший Renault Logan сборки АвтоВАЗа

В Сети появились снимки «бюджетника», который не пошел в серию

Полностью рассекречен новейший Renault Logan сборки АвтоВАЗа. Телеграм-канал «Автопоток» поделился фотографиями экстерьера и интерьера седана, который мог появиться в России во второй половине 2022 года. По неофициальным данным в Тольятти уже привезли и частично смонтировали оснастку для производства Renault Logan третьего поколения, но из-за известных событий АвтоВАЗ оказался под санкциями, а партнёрство с Renault завершилось.