Обновленные Renault Logan и Sandero в России: объявлены цены

Logan, Sandero, Logan Stepway и Sandero Stepway стали доступны в новом серебристом цвете, а логотип на решетке радиатора теперь имеет глянцевую окантовку. Кроме того, для Sandero Stepway в комплектации Drive можно заказать тонировку задних стекол. В числе изменений в салоне – новый материал обивки сидений и прострочка.
Фото: Renault
Кроме того, на версиях с двигателем объемом 1,6 литра мощностью 113 лошадиных сил в паре с механической коробкой передач или с бесступенчатой автоматической трансмиссией CVT X-Tronic теперь устанавливаются новые ручки селектора передач.
Для Renault Logan и Sandero в серии Stepway City теперь предлагается новый дизайн-пакет, который включает декоративные элементы отделки кузова с рисунком под карбон на дверях, багажнике, зеркалах заднего вида и боковых стойках в виде «шашечек» с буквами City.