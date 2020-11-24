11:42

Обновленные Renault Logan и Sandero в России: объявлены цены

Обе модели доступны в новом серебристом цвете, а эмблему украшает глянцевая окантовка

Обновленный Renault Logan © Renault
Лиза Будрина
Российский офис Renault объявил о появлении в России седана Logan и хетчбэка Sandero нового модельного года. Обе модели слегка изменились внутри и снаружи, а для исполнения Stepway City стал доступен новый дизайн-пакет с иным оформлением кузова и обновленным вариантом салона. Обновленные Logan и Sandero уже доступны для покупки по цене от 675 000 и 685 000 рублей соответственно.

Logan, Sandero, Logan Stepway и Sandero Stepway стали доступны в новом серебристом цвете, а логотип на решетке радиатора теперь имеет глянцевую окантовку. Кроме того, для Sandero Stepway в комплектации Drive можно заказать тонировку задних стекол. В числе изменений в салоне новый материал обивки сидений и прострочка.

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Фото: Renault

Кроме того, на версиях с двигателем объемом 1,6 литра мощностью 113 лошадиных сил в паре с механической коробкой передач или с бесступенчатой автоматической трансмиссией CVT X-Tronic теперь устанавливаются новые ручки селектора передач.

Для Renault Logan и Sandero в серии Stepway City теперь предлагается новый дизайн-пакет, который включает декоративные элементы отделки кузова с рисунком под карбон на дверях, багажнике, зеркалах заднего вида и боковых стойках в виде «шашечек» с буквами City.

Источник: пресс-служба Renault