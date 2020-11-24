Обновленные Renault Logan и Sandero в России: объявлены цены

Российский офис Renault объявил о появлении в России седана Logan и хетчбэка Sandero нового модельного года. Обе модели слегка изменились внутри и снаружи, а для исполнения Stepway City стал доступен новый дизайн-пакет с иным оформлением кузова и обновленным вариантом салона. Обновленные Logan и Sandero уже доступны для покупки по цене от 675 000 и 685 000 рублей соответственно.