Renault показала матку для дронов в помощь ВСУ

Машина построена на базе одной из серийных платформ Renault и насыщена военными электронными системами. В списке оснащения: интегрированная система управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и наземными роботами, передовые датчики, гибридные защищенные каналы связи и искусственный интеллект для поддержки принятия решений. Умная начинка позволяет координировать войска, вести разведку, сопровождать колонны и охранять объекты.

Технические подробности производители не раскрывают, но известно, что автомобиль полноприводный, с гибридной силовой установкой, которая обеспечивает в том числе скрытное передвижение и значительный запас хода. Также мобильный командный пункт может выступать базой для дронов и передвижным генератором для питания полевого оборудования.

Часть комплектующих военного автомобиля унифицирована с гражданскими моделями Renault — внедорожниками и коммерческими фургонами. Это упрощает ремонт и снижает стоимость производства и логистики. Более того, Renault готова взять на себя послепродажное обслуживание таких машин на весь срок службы.

Пока это только прототип, сроки запуска в серию не называются. Но французские военные уже тестируют концепцию: машина полностью совместима с их существующими цифровыми системами управления и стандартами защищенной связи. Идея проста — брать проверенную гражданскую базу и быстро адаптировать её под нужды армии, без долгих разработок с нуля.

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