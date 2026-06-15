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Опубликовано 15 июня 2026, 13:53
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Renault показала матку для дронов в помощь ВСУ

Renault представила в Париже автомобиль для контроля БПЛА. На выставке Eurosatory 2026 показан прототип 4 Troop — тактический многоцелевой автомобиль, созданный Renault Group совместно с оборонным гигантом Thales. По сути, это гражданский внедорожник, который превратили в полноценный мобильный командный центр, обеспечивающий работу военных беспилотников и контролирующий оперативную обстановку на поле боя.
Прототип 4 Troop
Прототип 4 Troop
© Renault Group & Thales
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

Машина построена на базе одной из серийных платформ Renault и насыщена военными электронными системами. В списке оснащения: интегрированная система управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и наземными роботами, передовые датчики, гибридные защищенные каналы связи и искусственный интеллект для поддержки принятия решений. Умная начинка позволяет координировать войска, вести разведку, сопровождать колонны и охранять объекты.

Технические подробности производители не раскрывают, но известно, что автомобиль полноприводный, с гибридной силовой установкой, которая обеспечивает в том числе скрытное передвижение и значительный запас хода. Также мобильный командный пункт может выступать базой для дронов и передвижным генератором для питания полевого оборудования.

Часть комплектующих военного автомобиля унифицирована с гражданскими моделями Renault — внедорожниками и коммерческими фургонами. Это упрощает ремонт и снижает стоимость производства и логистики. Более того, Renault готова взять на себя послепродажное обслуживание таких машин на весь срок службы.

Пока это только прототип, сроки запуска в серию не называются. Но французские военные уже тестируют концепцию: машина полностью совместима с их существующими цифровыми системами управления и стандартами защищенной связи. Идея проста — брать проверенную гражданскую базу и быстро адаптировать её под нужды армии, без долгих разработок с нуля.

Ранее стало известно о планах Volkswagen построить армейский штурмовой автомобиль.

Источник:Renault Group & Thales
Автор:Михаил Лобачёв
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