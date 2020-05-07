Обновленный Renault Sandero раскрыли на фотографиях

Sandero 2020 года незначительно изменился внешне, в частности, получил задние фонари с дополнительными секциями в стиле Megane, а шильдик Renault увеличился в размерах. Кроме того, радиаторную решетку и бамперы подвергли легкой модернизации.
В Южной Америке обновленный Sandero предложат с прежними моторами: литровым бензиновым мощностью 79 лошадиные силы, 82-сильным агрегатом на этаноле, а также двигателем 1.6 SCe с отдачей 115 или 118 сил. Трансмиссия – пятиступенчатая «механика» и вариатор, который пришел на смену «роботу» Easy’R.
Что касается «заряженного» Sandero R.S., то он укомплектован «атмосферником» объемом два литра, выдающим 145 лошадиных сил, либо двигателем, работающим на этаноле (150 сил). С такой установкой хэтчбек набирает первую «сотню» за 8,4 секунды, а максимальная скорость составляет 200 километров в час. Внешне «заряженный» Sandero можно отличить от обычного по затемненным секциям задних фонарей и значку R.S.
Renault Sandero для российского рынка обновился в 2018 году. От дореформенного хэтчбека он отличается новой решеткой радиатора с хромированной полосой, дизайном бамперов и светотехникой. Изменения затронули и салон. В частности, «Сандеро» получил руль из более качественных материалов, а на заднем ряду появилась розетка на 12 вольт. В моторную линейку входят бензиновые двигатели объемом 1,6 литра мощностью 82, 102 и 113 сил. Цены на автомобили 2019 года выпуска начинаются от 569 000 рублей.