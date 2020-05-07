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13:25

Обновленный Renault Sandero раскрыли на фотографиях

В таком виде модель появится на южноамериканском рынке

Представительство Renault в Южной Америке опубликовало первые официальные изображения пережившего рестайлинг Sandero. С обновлением хэтчбек обзаведется «заряженной» версией R.S.
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Sandero 2020 года незначительно изменился внешне, в частности, получил задние фонари с дополнительными секциями в стиле Megane, а шильдик Renault увеличился в размерах. Кроме того, радиаторную решетку и бамперы подвергли легкой модернизации.

В Южной Америке обновленный Sandero предложат с прежними моторами: литровым бензиновым мощностью 79 лошадиные силы, 82-сильным агрегатом на этаноле, а также двигателем 1.6 SCe с отдачей 115 или 118 сил. Трансмиссия – пятиступенчатая «механика» и вариатор, который пришел на смену «роботу» Easy’R.

Патентное изображение Renault Sandero R.S.

Что касается «заряженного» Sandero R.S., то он укомплектован «атмосферником» объемом два литра, выдающим 145 лошадиных сил, либо двигателем, работающим на этаноле (150 сил). С такой установкой хэтчбек набирает первую «сотню» за 8,4 секунды, а максимальная скорость составляет 200 километров в час. Внешне «заряженный» Sandero можно отличить от обычного по затемненным секциям задних фонарей и значку R.S.

Renault Sandero для российского рынка обновился в 2018 году. От дореформенного хэтчбека он отличается новой решеткой радиатора с хромированной полосой, дизайном бамперов и светотехникой. Изменения затронули и салон. В частности, «Сандеро» получил руль из более качественных материалов, а на заднем ряду появилась розетка на 12 вольт. В моторную линейку входят бензиновые двигатели объемом 1,6 литра мощностью 82, 102 и 113 сил. Цены на автомобили 2019 года выпуска начинаются от 569 000 рублей.

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