Обновленный Renault Sandero раскрыли на фотографиях

Renault Sandero для российского рынка обновился в 2018 году. От дореформенного хэтчбека он отличается новой решеткой радиатора с хромированной полосой, дизайном бамперов и светотехникой. Изменения затронули и салон. В частности, «Сандеро» получил руль из более качественных материалов, а на заднем ряду появилась розетка на 12 вольт. В моторную линейку входят бензиновые двигатели объемом 1,6 литра мощностью 82, 102 и 113 сил. Цены на автомобили 2019 года выпуска начинаются от 569 000 рублей.