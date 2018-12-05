В России начали продавать кросс-седан Renault Logan Stepway

Седан и хэтчбек оснащаются 1,6-литровыми двигателями мощностью 82, 102 и 113 лошадиных сил, совмещенными с «механикой» или четырехдиапазонным «автоматом».

В декабре на рынок выйдет модификация City со 113-сильным мотором и вариатором. Сколько будет стоить такой автомобиль пока не сообщается.