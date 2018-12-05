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18:07

В России начали продавать кросс-седан Renault Logan Stepway

Минимальная цена «вседорожника» составляет 662 990 рублей

В России начались продажи нового кросс-седана Logan и обновленного Sandero во «вседорожной» модификации Stepway. Цены на машины начинаются от 662 990 и 709 990 рублей соответственно.

Обе модели получили измененную решетку радиатора, новые фары и бамперы, а в салоне появился иной руль. От обычных модификаций Stepway-версии отличаются защитным пластиковым обвесом по кругу и увеличенным со 155 до 195 миллиметров дорожным просветом.

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Седан и хэтчбек оснащаются 1,6-литровыми двигателями мощностью 82, 102 и 113 лошадиных сил, совмещенными с «механикой» или четырехдиапазонным «автоматом».

В декабре на рынок выйдет модификация City со 113-сильным мотором и вариатором. Сколько будет стоить такой автомобиль пока не сообщается.

В начальной комплектации Life автомобили комплектуются кондиционером, борткомпьютером, противотуманными фарами, передними электростеклоподъемниками, подогревом передних сидений и аудиосистемой с Bluetooth.

Оснащение старшей версии Drive включает в себя климат- и круиз-контроль, мультимедийную систему с навигацией и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, задние электростеклоподъемники, боковые подушки безопасности.

Модель82 л.с, МКП102 л.с, АКП113 л.с, МКП
Sandero Stepway Life709 990779 990749 990
Sandero Stepway Drive791 990861 990831 990
Logan Stepway Life662 990752 990722 990
Logan Stepway Drive--822 990792 990

Цены на обычные обновленные «Логан» и «Сандеро» начинаются от 554 тысяч рублей.

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