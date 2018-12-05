В России начали продавать кросс-седан Renault Logan Stepway

Обе модели получили измененную решетку радиатора, новые фары и бамперы, а в салоне появился иной руль. От обычных модификаций Stepway-версии отличаются защитным пластиковым обвесом по кругу и увеличенным со 155 до 195 миллиметров дорожным просветом.
Седан и хэтчбек оснащаются 1,6-литровыми двигателями мощностью 82, 102 и 113 лошадиных сил, совмещенными с «механикой» или четырехдиапазонным «автоматом».
В декабре на рынок выйдет модификация City со 113-сильным мотором и вариатором. Сколько будет стоить такой автомобиль пока не сообщается.
В начальной комплектации Life автомобили комплектуются кондиционером, борткомпьютером, противотуманными фарами, передними электростеклоподъемниками, подогревом передних сидений и аудиосистемой с Bluetooth.
Оснащение старшей версии Drive включает в себя климат- и круиз-контроль, мультимедийную систему с навигацией и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, задние электростеклоподъемники, боковые подушки безопасности.
|Модель
|82 л.с, МКП
|102 л.с, АКП
|113 л.с, МКП
|Sandero Stepway Life
|709 990
|779 990
|749 990
|Sandero Stepway Drive
|791 990
|861 990
|831 990
|Logan Stepway Life
|662 990
|752 990
|722 990
|Logan Stepway Drive
|--
|822 990
|792 990
Цены на обычные обновленные «Логан» и «Сандеро» начинаются от 554 тысяч рублей.