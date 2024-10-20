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Опубликовано 20 октября 2024, 23:32
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Фотофакт: у российских военных появился новейший Renault Sandero

Необычный кросс-хэтч заступил на службу в Приволжско-Уральском округе
Фотофакт: у российских военных появился новейший Renault Sandero. «Мотору» удалось запечатлеть на улицах Казани пятидверку французской марки с чёрными номерами типа 5. Речь идёт о Sandero Stepway третьего поколения, который с 2022 года должен был собираться в Тольятти на АвтоВАЗе, но из-за разрыва с Renault так и не встал на конвейер. Как у военных оказался предсерийный автомобиль, который даже не удостоился презентации, не ясно.
Фотофакт: у российских военных появился новейший Renault Sandero
© Сергей Ильин
Сергей Ильин
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Хотя на чёрном автомобиле с военными номерами нет шильдиков, нет сомнений, что в объектив попал Renault Sandero Stepway в несостоявшейся российской спецификации. Бразильский вариант отличается по дизайну, европейский тоже. Армейским функционерам достался кросс-хэтч в небогатой комплектации.

Фотофакт: у российских военных появился новейший Renault Sandero

© Сергей Ильин

Маркеры оснащения — отсутствующие противотуманные фары и парктроники, галогеновые фары, шины с высоким профилем. Однако даже у такого Sandero Stepway легкосплавные диски, светодиодные дневные ходовые огни и фонари, а также рейлинги на крыше. Вероятно, с атмосферным 113-сильным двигателем 1.6 H4M сочетается 6-ступенчатая «механика» Renault.

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Любопытно, что накануне был рассекречен другой «бюджетник» Renault, который должны были собирать на АвтоВАЗе: в Сети появились фотографии экстерьера и интерьера кросс-седана Logan третьего поколения. По слухам обе недорогие модели могут всё-таки прописаться в России под маркой XCite, хотя в Тольятти это опровергают.

Источник:Сергей Ильин
Автор:Сергей Ильин
Теги:
#Renault
#Sandero