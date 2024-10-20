Фотофакт: у российских военных появился новейший Renault Sandero

Необычный кросс-хэтч заступил на службу в Приволжско-Уральском округе

Фотофакт: у российских военных появился новейший Renault Sandero. «Мотору» удалось запечатлеть на улицах Казани пятидверку французской марки с чёрными номерами типа 5. Речь идёт о Sandero Stepway третьего поколения, который с 2022 года должен был собираться в Тольятти на АвтоВАЗе, но из-за разрыва с Renault так и не встал на конвейер. Как у военных оказался предсерийный автомобиль, который даже не удостоился презентации, не ясно.