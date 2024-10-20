Фотофакт: у российских военных появился новейший Renault Sandero

Фотофакт: у российских военных появился новейший Renault SanderoНеобычный кросс-хэтч заступил на службу в Приволжско-Уральском округе
Хотя на чёрном автомобиле с военными номерами нет шильдиков, нет сомнений, что в объектив попал Renault Sandero Stepway в несостоявшейся российской спецификации. Бразильский вариант отличается по дизайну, европейский тоже. Армейским функционерам достался кросс-хэтч в небогатой комплектации.
Маркеры оснащения — отсутствующие противотуманные фары и парктроники, галогеновые фары, шины с высоким профилем. Однако даже у такого Sandero Stepway легкосплавные диски, светодиодные дневные ходовые огни и фонари, а также рейлинги на крыше. Вероятно, с атмосферным 113-сильным двигателем 1.6 H4M сочетается 6-ступенчатая «механика» Renault.
Любопытно, что накануне был рассекречен другой «бюджетник» Renault, который должны были собирать на АвтоВАЗе: в Сети появились фотографии экстерьера и интерьера кросс-седана Logan третьего поколения. По слухам обе недорогие модели могут всё-таки прописаться в России под маркой XCite, хотя в Тольятти это опровергают.