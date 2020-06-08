«Спортивный» Renault Sandero обновился

Начинка осталась без изменений: под капотом у «заряженного» хэтчбека установлен двухлитровый «атмосферник» мощностью 150 лошадиных сил в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач с короткими передаточными числами. С такой силовой установкой автомобиль разгоняется с места до 100 километров в час за восемь секунд, а максимальная скорость составляет 202 километра в час.