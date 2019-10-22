Renault сделала электрокары в три раза дальнобойнее за счет водорода

Запас хода фургона Master Z.E Hydrogen, который также будет доступен как кабина с шасси, составляет 350 километров. У чисто электрической версии без «удлинителя хода» — 120 километров. За счет установки баллонов и электрохимического генератора масса вэна выросла на 200 килограммов.

Сначала на рынок выйдет младший Kangoo Z.E. Hydrogen. Во Франции автомобиль появится до конца этого года и будет стоить 48 300 евро (3,4 миллиона рублей) без учета НДС и экологической субсидии. Старт продаж Master Z.E Hydrogen запланирован на первую половину 2020 года.