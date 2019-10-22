Renault сделала электрокары в три раза дальнобойнее за счет водорода

Водородная силовая установка новинок генерирует до 10 киловатт электроэнергии. Водородный «каблучок» Kangoo способен проехать без дозаправки 370 километров вместо 230 километров в случае с обычным электрическим Kangoo Z.E. Причем наполнение баллонов займет всего 5-10 минут.
Запас хода фургона Master Z.E Hydrogen, который также будет доступен как кабина с шасси, составляет 350 километров. У чисто электрической версии без «удлинителя хода» — 120 километров. За счет установки баллонов и электрохимического генератора масса вэна выросла на 200 килограммов.
Сначала на рынок выйдет младший Kangoo Z.E. Hydrogen. Во Франции автомобиль появится до конца этого года и будет стоить 48 300 евро (3,4 миллиона рублей) без учета НДС и экологической субсидии. Старт продаж Master Z.E Hydrogen запланирован на первую половину 2020 года.
Тему водородного транспорта также развивает Hyundai. Корейская марка показала тизер тягача на топливных элементах, который подражает экспериментальным локомотивам 30-х годов прошлого столетия.