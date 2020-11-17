Renault выпустит аналог Lada XRay Cross, но не для России

Официальных подробностей о модели пока мало. Скорее всего, она разделит платформу CMF-A+ с Nissan Magnite, а в длину не будет превышать четырех метров. От Magnite новинке достанутся и силовые агрегаты: «атмосферник» 1.0 мощностью 72 лошадиные силы в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и 95-сильная «турботройка», для которой можно выбрать как «механику», так и вариатор. Привод – только передний.

Renault уже приступила к испытаниям Kiger – шпионы сфотографировали закамуфлированный кросс-хэтчбек на дороге. Судя по снимкам, серийный автомобиль унаследует от концепта необычной формы спойлер, светодиодную переднюю оптику, рейлинги на крыше и выступающие задние фонари.