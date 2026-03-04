Renault создала свой кроссовер Jimny для бедняков

Автомобиль, официальная премьера которой состоится на следующей неделе, ориентирована в первую очередь на Индию, Африку и Ближний Восток. Разработка ведется в Индии, где и наладят производство модели. Длина автомобиля не превысит четырех метров, что делает его даже компактнее нового электрического Renault 4 и Duster.

Дизайн Bridger нарочито брутален: квадратные пропорции и обязательная запаска на пятой двери сразу вызывают ассоциации с Jimny и Land Rover Defender. В Renault обещают, что при скромных габаритах внутри машина будет просторной.

Технически новинка, скорее всего, будет унифицирована с последним Renault Duster. Это означает знакомую гамму двигателей внутреннего сгорания и гибридов: от 99-сильного турбомотора 1.0 до 158-сильной гибридной установки на базе 1.8-литрового агрегата.

Цена автомобиля пока держится в секрете.

