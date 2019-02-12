Турок превратил универсал Renault 12 в гусеничный вездеход

Подробностей о машине нет. Известно, что собрана она на кастомной раме с четырьмя колесами по обеим сторонам. Из-за отсутствия какой бы то ни было подвески автомобиль получился очень жестким. Управляется гусеничный Renault при помощи педали газа, тормоза и двух рычагов, задающих направление движения.