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12 февраля, 18:17

Турок превратил универсал Renault 12 в гусеничный вездеход

Автомобиль построил для личных нужд житель Турции

Житель Турции превратил универсал Renault 12 Wagon образца 1977 года в гусеничный внедорожник. Все работы по переделке машины, в том числе изготовление стальных гусениц, он выполнил самостоятельно.

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Подробностей о машине нет. Известно, что собрана она на кастомной раме с четырьмя колесами по обеим сторонам. Из-за отсутствия какой бы то ни было подвески автомобиль получился очень жестким. Управляется гусеничный Renault при помощи педали газа, тормоза и двух рычагов, задающих направление движения.

Видео: Doğan Kabak

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В прошлом году канадский автовладелец выставил на продажу лимузин Cadillac Brougham 1989 года, кузов которого он установил на платформу от ратрака Bombardier SV250 Skidozer. Для машины изготовили стальную трубчатую раму и переделали рулевое управление.

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