Турок превратил универсал Renault 12 в гусеничный вездеход

Подробностей о машине нет. Известно, что собрана она на кастомной раме с четырьмя колесами по обеим сторонам. Из-за отсутствия какой бы то ни было подвески автомобиль получился очень жестким. Управляется гусеничный Renault при помощи педали газа, тормоза и двух рычагов, задающих направление движения.
Видео: Doğan Kabak
В прошлом году канадский автовладелец выставил на продажу лимузин Cadillac Brougham 1989 года, кузов которого он установил на платформу от ратрака Bombardier SV250 Skidozer. Для машины изготовили стальную трубчатую раму и переделали рулевое управление.