Renault заменит рабочих безголовыми роботами на своих заводах

В отличие от робота Tesla Optimus или разработок, которые тестируют Hyundai, Mercedes-Benz и BMW, Calvin-40 не пытается мимикрировать под человека. Его задача — выполнять простые, но физически тяжелые и повторяющиеся операции, такие как подъем и переноска грузов.

«Честно говоря, меня не интересуют человекоподобные роботы, — заявил Тьерри Шарве, глава производства и качества Renault. — Мне нужны эффективные и недорогие автоматизированные устройства, даже если они выглядят как люди».

Робот оснащен крупными круглыми захватами, а не подвижными пальцами. Первоочередная задача Calvin-40 — избавить сотрудников от утомительных и тяжелых операций, таких как подъем шин или перенос панелей в кузовном цехе.

Renault планирует развернуть 350 человекоподобных роботов на своих предприятиях к 2027 году. Компания уже добилась успеха в оптимизации производства: время сборки электрических моделей Renault 5 и Twingo удалось сократить до 10 часов. С внедрением Calvin-40 и других нововведений Renault рассчитывает сократить трудозатраты на один автомобиль на 30%.

Ранее «Руссо-Балт» рассказал про трансмиссию нового кроссовера.