Обновленный Renault Zoe: новый салон и 400 километров без подзарядки

От предшественника рестайлинговый автомобиль можно отличить по иным бамперам и светодиодным фарам, а также новому интерьеру, где теперь установлена 10-дюймовая электронная приборная панель и 9,3-дюймовый экран мультимедийной системы. Изменился блок климат-контроля, появился нефиксируемый рычаг коробки, кнопка вместо «кочерги» ручника и отделка салона синтетической тканью, сделанной из переработанного сырья.
Хэтчбек предлагается со 108- и 135-сильными электромоторами, а также литий-ионным аккумулятором емкостью 52 киловатт-часа (ранее 41 киловатт-час). С нуля до «сотни» машина может ускоряться менее чем за 10 секунд. Максимальная скорость – 140 километров в час.
Запас хода увеличился с 317 до 390 километров по циклу WLTP. Полностью батареи можно зарядить за 9 часов 25 минут. Часа зарядки хватит, чтобы проехать 126 километров. Полчаса «заправки» на 50-киловаттной станции обеспечат запас хода примерно на 150 километров.
Также Renault Zoe получил новый режим рекуперации кинетической энергии, который позволяет не пользоваться обычными тормозами для замедления. Такая же система установлена на новом Nissan Leaf.
Европейские продажи новинки начнутся осенью. Цены пока не сообщаются. Дорестайлинговый автомобиль стоит от 23,2 тысячи евро.