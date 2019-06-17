Обновленный Renault Zoe: новый салон и 400 километров без подзарядки

От предшественника рестайлинговый автомобиль можно отличить по иным бамперам и светодиодным фарам, а также новому интерьеру, где теперь установлена 10-дюймовая электронная приборная панель и 9,3-дюймовый экран мультимедийной системы. Изменился блок климат-контроля, появился нефиксируемый рычаг коробки, кнопка вместо «кочерги» ручника и отделка салона синтетической тканью, сделанной из переработанного сырья.