Культовый Renault 4 возродили в виде электрического кабриолета

В качестве силовой установки использовали электромотор от модели Renault Twizy. Какая именно модификация легла в основу этого прототипа, компания не сообщает, но в серийном исполнении крошечный автомобиль доступен в двух модификациях: мощностью 5 и 17 лошадиных сил. Первый вариант оснащен аккумулятором емкостью 6,1 киловатт-час и может разгоняться до 45 километров в час. Более производительный «Твизи» способен развивать скорость до 80 километров в час.