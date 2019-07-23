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13:06

Культовый Renault 4 возродили в виде электрического кабриолета

Прототип e-Plein Air дебютировал на юбилейном фестивале, посвященном модели

В честь юбилейного десятого фестиваля 4L International, посвященного культовой модели Renault 4, производитель создал электрический прототип на базе редкой модификации в кузове кабриолет.

Концепт разработали совместно с подразделениями Renault Classic и Renault Design, а также при участии реставрационной мастерской Melun Retro Design, которая занимается восстановлением автомобилей Alpine, Citroen, Peugeot и Renault. В основу прототипа лег кабриолет Renault 4, который был выпущен ограниченным тиражом всего в 600 экземпляров и был предназначен для поклонников пляжного отдыха.

Renault 4 Plein Air

Несмотря на внешнее сходство, прототип все же получил некоторые отличительные черты. У электрического кабриолета закрытая решетка радиатора, изготовленная из белого пластика, а также двухцветный салон. На багажном отсеке, где, вероятно, и расположили аккумулятор или электромотор, лежит плетеная белая корзина, закрепленная кожаными ремнями.

Оригинальный Renault 4 Plein Air и электрический прототип

В качестве силовой установки использовали электромотор от модели Renault Twizy. Какая именно модификация легла в основу этого прототипа, компания не сообщает, но в серийном исполнении крошечный автомобиль доступен в двух модификациях: мощностью 5 и 17 лошадиных сил. Первый вариант оснащен аккумулятором емкостью 6,1 киловатт-час и может разгоняться до 45 километров в час. Более производительный «Твизи» способен развивать скорость до 80 километров в час.

Компактный городской Renault 4 производили с 1961 по 1994 год. Это — первая переднеприводная модель компании, а заодно и самый массовый французский автомобиль: за все время было произведено более восьми миллионов экземпляров, причем производство было налажено в 28 странах, а продавалась «четверка» на более чем ста разных рынках.