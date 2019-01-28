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13:54

Renault раскрыла интерьер нового Clio

Внешность машины покажут в конце января

Компания Renault раскрыла первую информацию о хэтчбеке Clio пятого поколения. Французы опубликовали фотографии интерьера модели, а ее внешность и технические особенности раскроют 29 января. Публике автомобиль покажут только на мартовском автосалоне в Женеве.
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Судя по снимкам, интерьер «Клио» полностью изменится. Хэтчбек получит новый руль, вертикальный экран мультимедийной системы, диагональ которого может достигать 7,0 или 9,3 дюйма (в зависимости от модификации), и цифровую приборную панель диагональю 7,0 или 10,0 дюймов.

Для оформления салона будут доступны восемь цветовых решений и столько же вариантов атмосферной подсветки. Сиденья будут установлены ниже, чем у предшественника, центральный тоннель чуть выше, а рычаг коробки передач станет короче. У модели появится электронный ручник и беспроводная зарядка для смартфона.

Новый хэтчбек построят на модульной платформе CMF-B, которая ляжет в основу Nissan Juke следующего поколения и семейства Renault Duster, Logan, Sandero.

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Ранее появились фотографии масштабной модельки, на которой, как предполагается, показан дизайн нового Clio. Судя по всему, внешность машины поменяется минимально.

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