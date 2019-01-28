Renault раскрыла интерьер нового Clio

Для оформления салона будут доступны восемь цветовых решений и столько же вариантов атмосферной подсветки. Сиденья будут установлены ниже, чем у предшественника, центральный тоннель чуть выше, а рычаг коробки передач станет короче. У модели появится электронный ручник и беспроводная зарядка для смартфона.