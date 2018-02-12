Дешевый хэтчбек Renault посвятили Капитану Америке и Железному человеку

Компания Renault подготовила для индийского рынка специальный версии компактного хэтчбека Kwid, посвященные супергероям вселенной Marvel. Машины, получившие приставку Super Hero Edition, выполнены в стилистике Железного человека и Капитана Америка.

Хэтчбек для поклонников Тони Старка окрашен в красный и золотистый — цвета костюма Iron Man. На нижней части задней двери нанесена надпись «Неуязвимый» (Invincible). На двери багажника присутствую схематическое изображение дугового реактора.

Renault Kwid, посвященный «Капитану Америка», окрашен в белый с акцентами цвета американского флага. На капоте хэтчбека изображен щит супергероя. Детали интерьера обеих машин выкрашены во второстепенные цвета кузова: в зависимости от версии это будет золотой или красный.

Компактный Renault Kwid дебютировал в мае 2015 года. Модель построена на модульной платформе CMF-A, разработанной совместно с компанией Nissan. Kwid оснащается трехцилиндровым бензиновым двигателем объемом один литр, отдача которого составляет 68 лошадиных сил и 91 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач или АКП.

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