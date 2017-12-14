Renault создаст образовательный контент для пассажиров беспилотников

Компания Renault приобрела 40-процентную долю во французской медиагруппе Challenges Group. На ее базе будет создана «лаборатория для тестирования инноваций», которая займется разработкой новых типов контента и соответствующих технологий. В будущем эти наработки планируется использовать в беспилотниках марки.

Challenges Group издает пять тематических журналов об экономике и истории: Challenges, Sciences & Avenir, La Recherche, L’Histoire и Historia. В Renault считают, что с развитием автономных автомобилей люди будет больше времени тратить на другие активности. Одними из них могут стать образовательные и информационные программы.

Беспилотник Renault Symbioz

Беспилотники Renault должны появиться на дорогах в течение ближайших пяти лет. Уже сейчас компания ведет активную работу над технологиями, которые позволят автономным машинам объезжать препятствия на дороге так, как это делают профессиональные водители.

Также недавно марка представила концепт-кар Symbioz. Прототип, оснащенный автопилотом четвертого уровня и системой виртуальной реальности, по замыслу разработчиков, должен стать частью умного дома. Автомобиль оснащается двумя электромоторами, суммарная отдача которых составляет 680 лошадиных сил и 660 Нм крутящего момента. Их питает блок батарей емкостью 72 киловатт-часа. Водитель может выбрать один из трех режимов движения: стандартный, спортивный и автономный. В последнем внутреннее пространство автомобиля оптимизируется для большего комфорта, а также становится доступной встроенная система виртуальной реальности.