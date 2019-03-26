В России Renault отправит в ремонт 19 тысяч автомобилей

Причиной начала сервисной акции стало неправильное размещение уплотнительной мембраны в усилителе тормозов. Это произошло из-за нарушений в процессе сборки на заводе-поставщике детали.
На сервисе после проверки вакуумного усилителя тормозов произведут замену детали. Все работы будут выполнены бесплатно.
Узнать о том, подпадает ли конкретный автомобиль под отзыв, можно из списка VIN-номеров, опубликованных на сайте Росстандарта.
В январе французский производитель отправил в ремонт на российском рынке более 3,6 тысячи машин Sandero, Logan и Dokker. У этих автомобилей при ДТП может не сработать водительская подушка безопасности.