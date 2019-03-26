В России Renault отправит в ремонт 19 тысяч автомобилей

Узнать о том, подпадает ли конкретный автомобиль под отзыв, можно из списка VIN-номеров, опубликованных на сайте Росстандарта.

В январе французский производитель отправил в ремонт на российском рынке более 3,6 тысячи машин Sandero, Logan и Dokker. У этих автомобилей при ДТП может не сработать водительская подушка безопасности.