Renault откроет в Швеции первый магазин с электрокарами

Компания Renault откроет в Стокгольме первый Демонстрационный центр электромобилей (Electric Vehicle Experience Center). В концептуальном магазине, который расположится в крупнейшем торговом центре Швеции Täby Centrum, будет представлена вся линейка электрокаров марки.

Магазин будет разделен на несколько зон. В нем будет шоу-рум, зона информации о зарядной инфраструктуре, местном законодательстве, условиях приобретения сопутствующих услуг для электрокаров, а также зал ожидания. Посетители центра смогут пройти тест-драйв и купить понравившийся электромобиль.

Renault Twizy

Текущая линейка электрокаров Renault состоит из хэтчбека Zoe, фургона Kangaroo Z.E и ситикара Twizy. Последние два можно приобрести и в России.

Renault Kangaroo Z.E оснащается электромотором мощностью 60 лошадиных сил (226 Нм) и 22-киловаттным литий-ионным аккумулятором. Запас хода – 170 километров. Асинхронный электромотор ситикара Twizy выдает 11 сил (57 Нм). Запас хода машины составляет 100 километров, а максимальная скорость — 80 километров в час. Цена Renault Twizy составляет минимум 799 тысяч рублей.