Самому маленькому «Джипу» добавили брутальности

Салон вседорожника обтянут тонкой кожей: ею обшиты сиденья, передняя панель, дверные карты и пол багажника. Специалисты Militem поясняют, что интерьер может быть выполнен в различных цветовых сочетаниях, а масштаб переделок и используемые материалы выбираются индивидуально.

Для двух самых мощных версий Jeep Renegade — бензиновой с 1,3-литровой 180-сильной «турботройкой» и дизельной с 2,0-литровым наддувным агрегатом мощностью 170 лошадиных сил, Militem предлагает программное обеспечение, повышающее отдачу на 20 лошадиных сил.