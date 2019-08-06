Самому маленькому «Джипу» добавили брутальности

Пакет доработок включает в себя новую радиаторную решетку, расширители колесных арок, капот, оригинальные бампера, лифтованную подвеску, 20-дюймовые кованые диски, перетяжку салона и чип-тюнинг двигателя.
Итальянские мастера утверждают, что модернизировали Renegade для «повседневного использования в городе». Однако увеличение дорожного просвета на 38 миллиметров и менее массивные бампера поспособствовали улучшению внедорожных характеристик — углов въезда, съезда и рампы.
Militem — тюнинговая компания из города Комо (Италия), которая специализируется на модернизации внедорожников Jeep и пикапов RAM.
Салон вседорожника обтянут тонкой кожей: ею обшиты сиденья, передняя панель, дверные карты и пол багажника. Специалисты Militem поясняют, что интерьер может быть выполнен в различных цветовых сочетаниях, а масштаб переделок и используемые материалы выбираются индивидуально.
Для двух самых мощных версий Jeep Renegade — бензиновой с 1,3-литровой 180-сильной «турботройкой» и дизельной с 2,0-литровым наддувным агрегатом мощностью 170 лошадиных сил, Militem предлагает программное обеспечение, повышающее отдачу на 20 лошадиных сил.
В России цены на Renegade варьируются от 1 миллиона 499 тысяч рублей до 2 миллионов 160 тысяч рублей. На российском сайте Militem тюнинг-пакет для самого маленького «Джипа» пока недоступен.