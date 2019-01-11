Суточная аренда Lamborghini Urus обойдется в две средних российских зарплаты

Для сравнения: в Санкт-Петербурге (фирма DayDream) Urus предлагают арендовать за 70 тысяч рублей на шесть часов. 1-2 суток обойдется в 100 тысяч, а аренда от 30 суток — в 80 тысяч рублей. Покататься на «Урусе» в Великобритании (Prestige Keys) можно за тысячу фунтов стерлингов (85,2 тысячи рублей) в сутки, а на уик-энд (с пятницы до понедельника) кроссовер можно взять за три тысячи фунтов стерлингов (255,6 тысячи рублей).