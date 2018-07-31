«Связной» стал сдавать в аренду «Теслы»

«Связной» и Moscow Tesla Club запустили сервис аренды электромобилей, через который можно взять напрокат седан Tesla Model S и кроссовер Model X. Аренда Model S на три дня обойдется в 120 тысяч рублей, цена для Tesla Model X рассчитывается в индивидуальном порядке. Каско уже включено в стоимость.

Электромобиль Tesla Model X можно также арендовать на семь или 30 дней. Стоимость в этом случае составит 220 и 395 тысяч рублей соответственно. Компании уточняют, что все автомобили находятся в идеальном состоянии, при выдаче машины проводится тщательная проверка и вводный инструктаж по эксплуатации.

Moscow Tesla Club занимает продажей, обслуживанием и тюнингом электромобилей Tesla. Помимо этого, компания развитием зарядной инфраструктуры. В 2016 году сообщалось, что американский производитель рассматривает возможность выхода на российский рынок, и Moscow Tesla Club может получить статус официального импортера марки. Однако решение на этот счет до сих пор не принято.

При этом на сайте компании можно приобрести Model S, X и 3, а также оставить предзаказ на Roadster и тягач Semi.