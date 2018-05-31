В России начали принимать заказы на Tesla Roadster

«Связной» и Moscow Tesla Club открыли прием предзаказов на еще невышедший на рынок Tesla Roadster. Оформить заявку можно в интернет-магазине. Цены на модель пока не называются. В США цена «Родстера» предварительно составит 200 тысяч долларов (12,4 миллиона рублей по текущему курсу).

Компания Tesla официально представила Roadster нового поколения в ноябре прошлого года, назвав новинку «самым быстрым серийным автомобилем на планете». Электрокар оснастили тремя электрическими двигателями и батареей емкостью 250 киловатт-часов.

Суммарная отдача силовой установки неизвестна, однако момент на колесах составляет 10 000 Нм. С места до 60 миль в час (96 километров в час) Tesla Roadster разгоняется за 1,9 секунды. До 160 километров в час – за 4,2 секунды. Максимальная скорость двухдверки превышает 400 километров в час. Запас хода составляет максимум 992 километра.

Продажи Tesla Roadster начнутся в 2020 году. В США зарезервировать электрокар можно за 50 тысяч долларов. За машину особой серии Founders Series придется выложить всю сумму — 250 тысяч долларов.