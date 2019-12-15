В Аudi уважают BMW, но не считают их красивыми

Фактическим основателем сегмента купеобразных кроссоверов считается BMW X6, выпущенный в 2008 году. Однако с тех пор собственные варианты Sports Activity Coupe, как называют такой тип кузова баварцы, успели сделать Mercedes-Benz, Audi, Porsche и даже Renault. BMW тоже расширила свою линейку аналогичных кроссоверов, позже выпустив более компактные модели Х4 и Х2. В интервью изданию Autocar главный дизайнер марки Audi Марк Лихте поблагодарил баварцев за создание новой рыночной ниши, но признался, что не является поклонником этих моделей. «Я уважаю BMW за идею объединить кроссовер и купе, но, честно говоря, мне они не нравятся», — заметил дизайнер.