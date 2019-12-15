В Аudi уважают BMW, но не считают их красивыми

Фактическим основателем сегмента купеобразных кроссоверов считается BMW X6, выпущенный в 2008 году. Однако с тех пор собственные варианты Sports Activity Coupe, как называют такой тип кузова баварцы, успели сделать Mercedes-Benz, Audi, Porsche и даже Renault. BMW тоже расширила свою линейку аналогичных кроссоверов, позже выпустив более компактные модели Х4 и Х2. В интервью изданию Autocar главный дизайнер марки Audi Марк Лихте поблагодарил баварцев за создание новой рыночной ниши, но признался, что не является поклонником этих моделей. «Я уважаю BMW за идею объединить кроссовер и купе, но, честно говоря, мне они не нравятся», — заметил дизайнер.
Лихте рассказал, что Audi потратила довольно много времени на то, чтобы сделать гибрид кроссовера и купе по-настоящему привлекательным. В результате якобы получился E-Tron Sportback — по его мнению, самый привлекательный автомобиль подобного типа. По словам дизайнера, его команда всего лишь взяла «обычный» E-Tron в кузове универсал и «накрыла» его крышей от лифтбека A7. Несмотря на столь простой рецепт, электрический купеобразный кроссовер от «Ауди», уверяет Лихте, вышел наиболее гармоничным из всех конкурентов.