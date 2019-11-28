Audi улучшила электрические кроссоверы e-tron

Отныне пробег Audi e-tron 55 quattro по циклу WLTP составляет 436 километров, что на 25 километров больше, чем прежде. Добились этого за счёт обновления тормозных механизмов и снижения эффекта так называемого остаточного тормозного момента — то есть уменьшения потерь энергии, возникающих из-за сильной близости колодок к роторам. Кроме того, инженеры переписали программу управления электромоторам и научили узел передней оси полностью отключаться от системы электропитания.
Вдобавок Audi e-tron обзавелись модернизированной системой охлаждения с четырьмя раздельными контурами. Здесь пришлось снизить объем потока жидкости и уменьшить таким образом нагрузку на насос. Для прогрева салона по-прежнему используется тепло, выделяемое батарей. В зависимости от температуры это увеличит пробег электрокроссовера ещё на 10 процентов. Наконец, больше различий стало между режимами рекуперации.
Добавить спортивные нотки в облик Audi e-tron должен новый пакет внешней отделки S line. Он включает в себя 20-дюймовые колеса, спортивную пневмоподвеску и новый передний бампер с увеличенными воздухозаборниками. Дополнительно корпуса зеркал, окантовку решетки Singleframe, боковых стекол и накладки бампера можно окрасить в черный.
Одновременно с техническим обновлением стартовали продажи младших модификаций e-tron 50 quattro. Они оснащены силовой установкой с суммарной отдачей 313 сил и 540 Нм, а также батарее на 71 киловатт-час. Кроссовер в обычном кузове в Германии стоит о 69 100 евро (4,9 миллиона рублей), Sportback — от 71 250 евро (пять миллионов рублей).