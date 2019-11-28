Audi улучшила электрические кроссоверы e-tron

Добавить спортивные нотки в облик Audi e-tron должен новый пакет внешней отделки S line. Он включает в себя 20-дюймовые колеса, спортивную пневмоподвеску и новый передний бампер с увеличенными воздухозаборниками. Дополнительно корпуса зеркал, окантовку решетки Singleframe, боковых стекол и накладки бампера можно окрасить в черный.

Одновременно с техническим обновлением стартовали продажи младших модификаций e-tron 50 quattro. Они оснащены силовой установкой с суммарной отдачей 313 сил и 540 Нм, а также батарее на 71 киловатт-час. Кроссовер в обычном кузове в Германии стоит о 69 100 евро (4,9 миллиона рублей), Sportback — от 71 250 евро (пять миллионов рублей).