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12:42

Audi улучшила электрические кроссоверы e-tron

Вседорожникам увеличили пробег и добавили спортпакет

Компания Audi анонсировала техническое обновление линейки e-tron, которое затронуло настройки системы рекуперации и терморегулирования кроссоверов. У электромобилей увеличился запас хода без подзарядки, а в списке доступного оснащения появился пакет внешней отделки S line.

Отныне пробег Audi e-tron 55 quattro по циклу WLTP составляет 436 километров, что на 25 километров больше, чем прежде. Добились этого за счёт обновления тормозных механизмов и снижения эффекта так называемого остаточного тормозного момента — то есть уменьшения потерь энергии, возникающих из-за сильной близости колодок к роторам. Кроме того, инженеры переписали программу управления электромоторам и научили узел передней оси полностью отключаться от системы электропитания.

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Вдобавок Audi e-tron обзавелись модернизированной системой охлаждения с четырьмя раздельными контурами. Здесь пришлось снизить объем потока жидкости и уменьшить таким образом нагрузку на насос. Для прогрева салона по-прежнему используется тепло, выделяемое батарей. В зависимости от температуры это увеличит пробег электрокроссовера ещё на 10 процентов. Наконец, больше различий стало между режимами рекуперации.

Добавить спортивные нотки в облик Audi e-tron должен новый пакет внешней отделки S line. Он включает в себя 20-дюймовые колеса, спортивную пневмоподвеску и новый передний бампер с увеличенными воздухозаборниками. Дополнительно корпуса зеркал, окантовку решетки Singleframe, боковых стекол и накладки бампера можно окрасить в черный.

Одновременно с техническим обновлением стартовали продажи младших модификаций e-tron 50 quattro. Они оснащены силовой установкой с суммарной отдачей 313 сил и 540 Нм, а также батарее на 71 киловатт-час. Кроссовер в обычном кузове в Германии стоит о 69 100 евро (4,9 миллиона рублей), Sportback — от 71 250 евро (пять миллионов рублей).