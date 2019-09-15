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16:00

Калифорнийская полиция «закрутит гайки» из-за актёра

Авария, в которую попал Кевин Харт, станет прецедентом

Полиция американского штата Калифорния ужесточит некоторые законодательные нормы после аварии, в которую угодил комедийный актёр Кевин Харт на своём рестомоде Plymouth ‘Cuda 1970 года выпуска.

В ту роковую ночь Кевин Харт разрешил прокатиться на рестомоде Plymouth 'Cuda, который он приобрёл в качестве подарка на собственный день рождения, своему знакомому Джареду Блэку жениху фитнес-тренера своей жены. Сам комик сел рядом, на пассажирское сиденье. К сожалению, на знаменитом шоссе Малхолланд водитель не справился с управлением и автомобиль вылетел с дороги.

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В результате Блэк самостоятельно покинул место аварии, а вот Харту повезло меньше: он получил тройной перелом позвоночника и пока не может ходить. Дорожная полиция Калифорнии до сих расследует причины дорожно-транспортного происшествия, однако одной из версий является неисправность автомобиля. Рестомод будет разобран и тщательно исследован экспертами, однако полицейские уже заявили о необходимости принять некоторые поправки в местное законодательство.

Полиция заставит в обязательном порядке оборудовать рестомоды и раритеты, допущенные к эксплуатации на дорогах общего пользования, ремнями безопасности у Plymouth ‘Cuda Харта они даже не были предусмотрены конструкцией. Зато у него был могучий 6,4-литровый мотор V8 с приводным нагнетателем, развивающий 720 лошадиных сил. Купе построено ателье SpeedKore из штата Висконсин.