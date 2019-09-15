Калифорнийская полиция «закрутит гайки» из-за актёра

В результате Блэк самостоятельно покинул место аварии, а вот Харту повезло меньше: он получил тройной перелом позвоночника и пока не может ходить. Дорожная полиция Калифорнии до сих расследует причины дорожно-транспортного происшествия, однако одной из версий является неисправность автомобиля. Рестомод будет разобран и тщательно исследован экспертами, однако полицейские уже заявили о необходимости принять некоторые поправки в местное законодательство.