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15:37

Британцы построили «идеальную» BMW M3 E30

Фирма Redux Leichtbau выпустит 30 уникальных рестомодов

Британская фирма Redux Leichtbau представила рестомод BMW M3 в кузове E30. При постройке машины она применила подход, аналогичный тому, что использует ателье Singer для выпуска современных аналогов классических Porsche 911. Купе получило усиленное шасси, более мощный двигатель, регулируемую подвеску и полностью переработанный салон с цифровой приборной панелью.
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Процесс реставрации «Эм-третьей» в Redux Leichtbau начинают с разбора автомобиля-донора, выпрямления кузова, если это необходимо, его очистки от коррозии и усиления. Для этого используются изготовленные на заказ металлические компоненты. Стоковый двигатель 2.3 S14 растачивают до 2,5 литра, меняют шатуны и поршни, радиатор, устанавливают облегченный аккумулятор, блок управления Motec и карбоновый впуск (для атмосферной версии мотора). По желанию покупателя M3 могут укомплектовать турбонагнетателем — в этом случае отдача двигателя составит 387 сил и 528 Нм момента.

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Рестомод оснащается пятиступенчатой механический коробкой передач с короткоходной кулисой и облегченным сцеплением, а также самоблокирующимся дифференциалом. Доработка ходовой части включает в себя установку регулируемых стоек EXE-TC, стабилизаторов поперечной устойчивости и тормозов AP Racing с шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади.

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Салон BMW M3 может быть выполнен в нескольких вариантах: для ежедневных поездок и трек-дней. В последнем случае купе оборудуют каркасом безопасности и гоночными креслами Recaro с шеститочечными ремнями.

Redux Leichtbau планирует собрать 30 экземпляров M3. Цена пока не называется.

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