Британцы построили «идеальную» BMW M3 E30

Процесс реставрации «Эм-третьей» в Redux Leichtbau начинают с разбора автомобиля-донора, выпрямления кузова, если это необходимо, его очистки от коррозии и усиления. Для этого используются изготовленные на заказ металлические компоненты. Стоковый двигатель 2.3 S14 растачивают до 2,5 литра, меняют шатуны и поршни, радиатор, устанавливают облегченный аккумулятор, блок управления Motec и карбоновый впуск (для атмосферной версии мотора). По желанию покупателя M3 могут укомплектовать турбонагнетателем — в этом случае отдача двигателя составит 387 сил и 528 Нм момента.