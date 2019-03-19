Британцы построили «идеальную» BMW M3 E30

Процесс реставрации «Эм-третьей» в Redux Leichtbau начинают с разбора автомобиля-донора, выпрямления кузова, если это необходимо, его очистки от коррозии и усиления. Для этого используются изготовленные на заказ металлические компоненты. Стоковый двигатель 2.3 S14 растачивают до 2,5 литра, меняют шатуны и поршни, радиатор, устанавливают облегченный аккумулятор, блок управления Motec и карбоновый впуск (для атмосферной версии мотора). По желанию покупателя M3 могут укомплектовать турбонагнетателем — в этом случае отдача двигателя составит 387 сил и 528 Нм момента.
Рестомод оснащается пятиступенчатой механический коробкой передач с короткоходной кулисой и облегченным сцеплением, а также самоблокирующимся дифференциалом. Доработка ходовой части включает в себя установку регулируемых стоек EXE-TC, стабилизаторов поперечной устойчивости и тормозов AP Racing с шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади.
Салон BMW M3 может быть выполнен в нескольких вариантах: для ежедневных поездок и трек-дней. В последнем случае купе оборудуют каркасом безопасности и гоночными креслами Recaro с шеститочечными ремнями.
Redux Leichtbau планирует собрать 30 экземпляров M3. Цена пока не называется.