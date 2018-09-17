«Радикальный» концепт-кар Peugeot: первое изображение

Шоу-кар станет частью программы по электрификации модельного ряда Peugeot. С 2019 года каждая модель будет предложена с бензиновым, дизельным и гибридным/электрическим агрегатом. Выбор электрифицированной силовой установки будет зависеть от размера машины. Так, кроссовер 3008 или седан 508 станут подключаемыми гибридами, а ситикар 208 следующего поколения предложат с чисто электрической силовой установкой.