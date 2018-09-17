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14:37

«Радикальный» концепт-кар Peugeot: первое изображение

Новинка дебютирует на автосалоне в Париже

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Компания Peugeot опубликовала первое изображение «радикального» концепт-кара, появление которого на парижском автосалоне анонсировал глава марки Жан-Филипп Импарато в мае текущего года. Судя по тизеру, это будет современная интерпретация легендарной модели 504 Coupe.

В интервью изданию Autocar Импарато назвал прототип «выдающимся и радикальным», а недавно в своём твиттере уточнил, что работа над машиной велась два года. Предположительно, шоу-кар станет предвестником серийной модели и получит гибридную или электрическую силовую установку.

По предварительной информации, прототип Peugeot могут построить на базе лифтбека 508. У машины нового поколения уже есть общая с Peugeot 504 и 504 Coupe особенность — размещенная на капоте эмблема с указанием модели.

Peugeot 508

Шоу-кар станет частью программы по электрификации модельного ряда Peugeot. С 2019 года каждая модель будет предложена с бензиновым, дизельным и гибридным/электрическим агрегатом. Выбор электрифицированной силовой установки будет зависеть от размера машины. Так, кроссовер 3008 или седан 508 станут подключаемыми гибридами, а ситикар 208 следующего поколения предложат с чисто электрической силовой установкой.

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