Первый супербайк в мире продали почти за миллион долларов

Аукционный дом Bonhams продал мотоцикл Vincent Black Lightning, который считается одним из первым супербайков в мире, за 929 000 долларов. Это сделало его самым дорогим мотоциклом, когда-либо ушедшим с молотка. Всего с 1948 по 1952 год компания из Хартфордшира выпустила тридцать экземпляров Black Lightning.

Vincent Black Lightning построен на базе другой успешной модели — Black Shadow, но был легче (163 килограмма против 208) и мощнее его (отдача мотора выросла с 56 до 71 лошадиной силы).

В 50-х годах он смог обогнать быстрейший серийный автомобиль того времени — Jaguar XJ120, разогнавшись свыше 196 километров в час. Кроме того, на такой же модели был установлен рекорд скорости в Бонневилле. Проданный мотоцикл известен тем, что на нем в 1953 году гонщик Джек Эрет установил новый австралийский рекорд скорости — 228 километров в час.

В 2016 году британский офис магазина Prop Store выставил на аукцион мотоцикл, который участвовал в съемках фильмов «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Байк построен на уникальном шасси, разработанным по специальному заказу. Кузовные панели полностью выполнены из стеклопластика. Цена — 80 000 фунтов стерлингов.