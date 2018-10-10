Видео: электрический Audi RS3 обогнал Porsche 911 GT2 RS. Задним ходом

Видео: Daniel Abt. Заезд можно увидеть с отметки 7:30.

До 200 километров в час 4ePerformance способен разгоняться менее чем за семь секунд — быстрее, например, Ferrari 488 Pista.

Porsche 911 GT2 RS укомплектован твин-турбо оппозитной «шестеркой», выдающей 620 сил и 770 Нм момента. С места до ста километров в час спорткар разгоняется за 3,5 секунды. Его максимальная скорость составляет 330 километров в час.