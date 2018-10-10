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13:40

Видео: электрический Audi RS3 обогнал Porsche 911 GT2 RS. Задним ходом

Экспериментальный седан оснащен моторами от болида Формулы E

Электрический Audi RS3 смог объехать в дрэг-заезде Porsche 911 GT2 RS, двигаясь задним ходом. Седан, построенный инжиниринговой фирмой Schaeffler, называется 4ePerformance. Он оснащен четырьмя электромоторами от болида Формулы E мощностью 299 сил каждый.

В шоу-каре используются моторы от гоночной машины ABT Schaeffler FE01, участвовавшей в сезоне чемпионата Формулы Е 2016-2017 года. Обе пары электромоторов укомплектованы односкоростной трансмиссией, но при этом каждый связан с колесом через прямозубую шестерню. Питается установка от блока аккумуляторов емкостью 64 киловатт-часа.

Видео: Daniel Abt. Заезд можно увидеть с отметки 7:30.

До 200 километров в час 4ePerformance способен разгоняться менее чем за семь секунд — быстрее, например, Ferrari 488 Pista.

Porsche 911 GT2 RS укомплектован твин-турбо оппозитной «шестеркой», выдающей 620 сил и 770 Нм момента. С места до ста километров в час спорткар разгоняется за 3,5 секунды. Его максимальная скорость составляет 330 километров в час.

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