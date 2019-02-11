Alpina обновила «заряженный» седан на базе «семерки» BMW

Главное отличие от предыдущей Alpina B7 xDrive — двигатель. «Восьмерка» объемом 4,4 литра, оборудованная двумя турбонагнетателями с крыльчаткой увеличенного диаметра и особыми интеркулерами, выдает 600 сил и 800 Нм момента. Благодаря переписанной программе управления пиковый момент доступен уже с двух тысяч оборотов в минуту, а не трех, как было раньше. Для обеспечения термодинамической стабильности пересмотрена вся система охлаждения.
Двигатель B7 xDrive работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом» ZF (8HP76). У трансмиссии обновлено ПО, усилены гидротрансформатор с блокировочной муфтой и планетарные редукторы, а также сокращено время переключения передач в спортивном режиме. Выпускная система из нержавейки с активными электронноуправляемыми заслонками призвана снизить массу, а также улучшить звук V8.
Седан комплектуется адаптивной пневмоподвеской, активными стабилизаторами поперечной устойчивости и подруливающими задними колесами. За комфорт во время поездки отвечает система Active Comfort Drive with Road Preview, подстраивающая подвеску к характеру дорожного полотна. На скорости свыше 225 километров в час или при выборе режима движения Sport + машина приседает на 15 миллиметров, а при необходимости дорожный просвет можно увеличить на 20 миллиметров.
В список оснащения ALPINA B7 xDrive вошел полноцветный проекционный дисплей, мультимедийная система iDrive 7, спортивный руль, отделка салона кожей LAVALINA, несколько вариантом декора салона и виртуальная приборная панель. Кроме этого, специалисты ателье улучшили шумоизоляцию седана: в задних арках, центральных стойках и спинках задних сидений появились новые звукопоглощающие маты, все стекла заменены на более толстые ламинированные.
За дополнительную плату ALPINA B7 xDrive можно укомплектовать пакетом Rear Executive Lounge Seating с вентиляцией всех сидений и развлекательной системой для задних пассажиров с 10-дюймовым HD-дисплеем, системой ночного видения, способной определять пешеходов и животных, а также выделять их светом, и самопарковщиком.
Рыночный дебют ALPINA B7 xDrive состоится в третьем квартале этого года. Рекомендованная цена в США — 141 700 долларов (9,3 миллиона рублей по текущему курсу).