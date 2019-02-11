Alpina обновила «заряженный» седан на базе «семерки» BMW

В список оснащения ALPINA B7 xDrive вошел полноцветный проекционный дисплей, мультимедийная система iDrive 7, спортивный руль, отделка салона кожей LAVALINA, несколько вариантом декора салона и виртуальная приборная панель. Кроме этого, специалисты ателье улучшили шумоизоляцию седана: в задних арках, центральных стойках и спинках задних сидений появились новые звукопоглощающие маты, все стекла заменены на более толстые ламинированные.

За дополнительную плату ALPINA B7 xDrive можно укомплектовать пакетом Rear Executive Lounge Seating с вентиляцией всех сидений и развлекательной системой для задних пассажиров с 10-дюймовым HD-дисплеем, системой ночного видения, способной определять пешеходов и животных, а также выделять их светом, и самопарковщиком.

Рыночный дебют ALPINA B7 xDrive состоится в третьем квартале этого года. Рекомендованная цена в США — 141 700 долларов (9,3 миллиона рублей по текущему курсу).