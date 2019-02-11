Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
11 февраля, 17:46

Alpina обновила «заряженный» седан на базе «семерки» BMW

Модели B7 модернизировали твин-турбо двигатель и усилили коробку передач

Компания Alpina представила обновленную версию флагманской модели B7, построенной на базе рестайлинговой «семерки» BMW. Помимо измененной внешности. седан получил модернизированный V8 с двумя турбонагнетателями и усиленную коробку передач.
Загрузка...

Главное отличие от предыдущей Alpina B7 xDrive — двигатель. «Восьмерка» объемом 4,4 литра, оборудованная двумя турбонагнетателями с крыльчаткой увеличенного диаметра и особыми интеркулерами, выдает 600 сил и 800 Нм момента. Благодаря переписанной программе управления пиковый момент доступен уже с двух тысяч оборотов в минуту, а не трех, как было раньше. Для обеспечения термодинамической стабильности пересмотрена вся система охлаждения.

Двигатель B7 xDrive работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом» ZF (8HP76). У трансмиссии обновлено ПО, усилены гидротрансформатор с блокировочной муфтой и планетарные редукторы, а также сокращено время переключения передач в спортивном режиме. Выпускная система из нержавейки с активными электронноуправляемыми заслонками призвана снизить массу, а также улучшить звук V8.

Седан комплектуется адаптивной пневмоподвеской, активными стабилизаторами поперечной устойчивости и подруливающими задними колесами. За комфорт во время поездки отвечает система Active Comfort Drive with Road Preview, подстраивающая подвеску к характеру дорожного полотна. На скорости свыше 225 километров в час или при выборе режима движения Sport + машина приседает на 15 миллиметров, а при необходимости дорожный просвет можно увеличить на 20 миллиметров.

Загрузка...

В список оснащения ALPINA B7 xDrive вошел полноцветный проекционный дисплей, мультимедийная система iDrive 7, спортивный руль, отделка салона кожей LAVALINA, несколько вариантом декора салона и виртуальная приборная панель. Кроме этого, специалисты ателье улучшили шумоизоляцию седана: в задних арках, центральных стойках и спинках задних сидений появились новые звукопоглощающие маты, все стекла заменены на более толстые ламинированные.

За дополнительную плату ALPINA B7 xDrive можно укомплектовать пакетом Rear Executive Lounge Seating с вентиляцией всех сидений и развлекательной системой для задних пассажиров с 10-дюймовым HD-дисплеем, системой ночного видения, способной определять пешеходов и животных, а также выделять их светом, и самопарковщиком.

Рыночный дебют ALPINA B7 xDrive состоится в третьем квартале этого года. Рекомендованная цена в США — 141 700 долларов (9,3 миллиона рублей по текущему курсу).

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...