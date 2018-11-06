Британцы разработали трековый суперкар без крыши и дверей

Компанию основал Фил Эбботт, стоявший у истоков фирмы Radical Sportscars, которая выпускает сравнительно недорогие спортпрототипы для любительского автоспорта.
В основе машины лежит прочный углепластиковый монокок. Его производством занимается одна из специализированных фирм из Германии. Масса автомобиля составляет всего 750 килограммов.
Позади кокпита установлен двигатель Ford V6 с сухим картером. Мотор объемом 3,7 литра развивает 350 лошадиных сил. Таким образом, удельная мощность составляет 468 лошадиных сил на тонну — это немного выше, чем у суперкара Ford GT, и чуть ниже, чем у нового Porsche 911 GT2 RS. Благодаря невысокой, по гоночным меркам, форсировке мотора его ресурс превышает 10 тысяч километров до плановой переборки (или 100 часов в «боевом» режиме).
Шестиступенчатая секвентальная коробка передач изготовлена французской фирмой 3MO, известной своими трансмиссиями для ралли и ралли-кросса.
Развитое аэродинамическое оперение должно создавать значительную прижимную силу — по словам Эбботта, «больше, чем у любой другой машины за эту цену». Интересно, что облик гоночного болида — продукт не только аэродинамических исследований. Внешностью спорткара занимался британец Саймон Кокс — в прошлом главный дизайнер Isuzu, General Motors и Infiniti.
Изображения кокпита пока не опубликованы, но известно, что большинство органов управления будет вынесено на руль — как на автомобилях Формулы-1. Кроме того, создатели машины обещают, что размеры кокпита позволят нормально разместиться двум взрослым мужчинам — это может быть полезно для тренировки вместе с инструктором.
Автомобиль уже скоро поступит в продажу; цену обещают привлекательную для машины такого типа — менее ста тысяч евро (7,5 миллионов рублей). Правда, в отличие от многих моделей Radical, которые все-таки можно зарегистрировать как дорожный автомобиль, Revolution будет чисто трековой машиной.