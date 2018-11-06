Британцы разработали трековый суперкар без крыши и дверей

Развитое аэродинамическое оперение должно создавать значительную прижимную силу — по словам Эбботта, «больше, чем у любой другой машины за эту цену». Интересно, что облик гоночного болида — продукт не только аэродинамических исследований. Внешностью спорткара занимался британец Саймон Кокс — в прошлом главный дизайнер Isuzu, General Motors и Infiniti.

Изображения кокпита пока не опубликованы, но известно, что большинство органов управления будет вынесено на руль — как на автомобилях Формулы-1. Кроме того, создатели машины обещают, что размеры кокпита позволят нормально разместиться двум взрослым мужчинам — это может быть полезно для тренировки вместе с инструктором.