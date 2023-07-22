Супергибрид Lamborghini Revuelto получил тюнинг имени Шумахера

Обвес в честь Михаэля Шумахера будет выпущен ограниченным тиражом в 88 экземпляров. Дополняют облик обеих версий кованые диски AL13. За счёт титанового выхлопа ZESAD тюнеры готовы добавить к 1015 лошадиных силам еще 90 сверху. Оба обвеса оценены в 88 888 долларов, а если два комплекта деталей не нужны, можно выбрать один из двух, отдав за них от 39 990 до 49 990 долларов.