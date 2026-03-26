В РФ стартовали продажи внедорожника Deepal мощностью 439 сил

В качестве начальной выступит комплектация Techno стоимостью 5,7 млн рублей. В неё включены 8 динамиков аудиосистемы, 18-дюймовые колёса и полный зимний пакет, аключающий подогревы сидений, руля, лобового стекла, зеркал и форсунок омывателя.

В топовой версии Everest за 6,0 млн рублей дополнительно присутствуют система ионизации воздуха, улучшенное кресло переднего пассажира, электропривод крышки багажника, контурная подсветка салона, а также активная пневматическая подвеска.

Важно, что выпуском модели занимается калининградский завод «Автотор», поэтому покупатель кроссовера китайской марки (Deepal принадлежит концерну Changan) получит 925 тыс. рублей скидки по программе поддержки спроса на гибридны и электрокары отечественного производства.