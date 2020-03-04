«Спиртовой» суперкар за 400 тысяч евро стал серийным

В движение «Натали» приводят четыре электромотора, выдающие 400 киловатт или 544 лошадиные силы. Каждая пара оборудована синхронизированными друг с другом двухступенчатыми трансмиссиями. С места до ста купе разгоняется за 2,5 секунды, и упирается в максимальные 300 километров в час.

Общий запас хода — 820 километров, хотя раньше говорили о 1200 километрах. Заправка пустого баллона метанолом занимает всего три минуты.