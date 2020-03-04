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4 марта, 14:30

«Спиртовой» суперкар за 400 тысяч евро стал серийным

Двухдверку из приветственной серии оценили в 407 000 евро

Алексей Носаченко
Суперкар Roland Gumpert Nathalie, построенный бывшим главой Audi Motorsport Роландом Гумпертом в сотрудничестве с китайским стартапом Aiways, стал серийной моделью. Марка Roland Gumpert анонсировала приветственную серию First Edition и назвала цену — 407 тысяч евро, что в пересчете на рубли составит около 30 миллионов.

Особенность Roland Gumpert Nathalie — силовая установка, в которой объединены 15-киловаттный блок метанольных топливных ячеек с 65-литровым баллоном и буферная тяговая батарея, обеспечивающие суммарную емкость в 178 киловатт-часов. Работает система так: метиловый спирт нагревается до 300–400 градусов Цельсия, в результате чего выделяется водород, из которого электрохимический генератор под капотом получает электричество для питания аккумуляторов.

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В движение «Натали» приводят четыре электромотора, выдающие 400 киловатт или 544 лошадиные силы. Каждая пара оборудована синхронизированными друг с другом двухступенчатыми трансмиссиями. С места до ста купе разгоняется за 2,5 секунды, и упирается в максимальные 300 километров в час.

Общий запас хода — 820 километров, хотя раньше говорили о 1200 километрах. Заправка пустого баллона метанолом занимает всего три минуты.

Общий тираж Roland Gumpert Nathalie составит 500 экземпляров. В него также входит партия машин First Edition. В цену приветственной версии включена особая окраска кузова и расширенный перечень оборудования.

Начало поставок клиентам «спиртового» суперкара запланировано на первую половину 2021 года.