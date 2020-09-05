Chevrolet испытывает праворульный Corvette на дорогах США

Американский суперкар Chevrolet Corvette восьмого поколения впервые в истории модели получил праворульную модификацию: до сих пор все «Корветы» выпускались исключительно с левосторонним расположением руля. Несмотря на то, что поставки первых автомобилей для левостороннего движения начнутся только весной 2021 года, в Японии, к примеру, всю квоту в 300 экземпляров разобрали всего за 60 часов с момента начала бронирования. Японцев не остановил даже тот факт, что новый Corvette для них обойдётся почти вдвое дороже, чем он стоит в США: цены стартуют с 91 084 долларов вместо 58 900 долларов для американцев.