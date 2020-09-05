Американский суперкар Chevrolet Corvette восьмого поколения впервые в истории модели получил праворульную модификацию: до сих пор все «Корветы» выпускались исключительно с левосторонним расположением руля. Несмотря на то, что поставки первых автомобилей для левостороннего движения начнутся только весной 2021 года, в Японии, к примеру, всю квоту в 300 экземпляров разобрали всего за 60 часов с момента начала бронирования. Японцев не остановил даже тот факт, что новый Corvette для них обойдётся почти вдвое дороже, чем он стоит в США: цены стартуют с 91 084 долларов вместо 58 900 долларов для американцев.
Тем временем, как сообщает портал CorvetteBlogger со ссылкой на главного инженера проекта С8 Тэджа Юхтера, Chevrolet испытывает праворульный Corvette на дорогах США. Вероятно, General Motors решил не возить прототипы праворульного суперкара на тесты в Австралию, Японию или Великобританию, а сэкономить и провести испытания на «домашних» трассах, несмотря на правостороннее движение и связанные с этим очевидные неудобства. Юхтер назвал такую езду «довольно странной». С технической точки зрения «Корвет» с правым расположением руля представляет собой «зеркальную» копию обычного.