General Motors будет продавать новый Corvette не под брендом Chevrolet

У концерна General Motors возникнет необходимость в новом бренде после того, как прекратит своё существование марка Holden. Новый бренд GMSV уже запатентован, и в 2021 году американский автогигант планирует заняться переименованием дилерских центров Holden и HSV в Австралии. Кроме нового Chevrolet Corvette C8 под лейблом GMSV в продажу поступят внедорожники Tahoe и Silverado, а в будущем запланированы поставки электрокаров Hummer и Cadillac под той же маркой.

Можно предположить, что линейка GMSV будет принципиально отличаться от американских моделей General Motors только расположением руля. Однако для некоторых моделей, в том числе для Corvette C8, перемены могут быть серьёзнее — например, спорткар намерены сертифицировать по более жёсткому экологическому стандарту.