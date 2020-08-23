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General Motors будет продавать новый Corvette не под брендом Chevrolet

Спорткар восьмого поколения выйдет на австралийский рынок под маркой GMSV

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Сергей Ильин
Концерн General Motors официально подтвердил, что новый Corvette будет продаваться в Австралии не под брендом Chevrolet. На Зелёном континенте спорткар поступит в продажу под лейблом General Motors Specialty Vehicles (GMSV), став одной из первых моделей под новой маркой. В будущем на рынок выйдут GMSV Silverado и Tahoe.

У концерна General Motors возникнет необходимость в новом бренде после того, как прекратит своё существование марка Holden. Новый бренд GMSV уже запатентован, и в 2021 году американский автогигант планирует заняться переименованием дилерских центров Holden и HSV в Австралии. Кроме нового Chevrolet Corvette C8 под лейблом GMSV в продажу поступят внедорожники Tahoe и Silverado, а в будущем запланированы поставки электрокаров Hummer и Cadillac под той же маркой.

Можно предположить, что линейка GMSV будет принципиально отличаться от американских моделей General Motors только расположением руля. Однако для некоторых моделей, в том числе для Corvette C8, перемены могут быть серьёзнее — например, спорткар намерены сертифицировать по более жёсткому экологическому стандарту.

За пределами Австралии праворульные «Корветы» уже доступны для заказа: спорткар могут приобрести поклонники из Великобритании и Японии, хотя поставки двухдверки начнутся только весной 2021 года.

Австралийским клиентам придётся подождать дольше: из-за пандемии коронавируса «Корветы» под брендом GMSV не появятся в продаже до конца 2021-го. Официально General Motors не комментирует задержку поставок Corvette и не раскрывает полную линейку моделей, которая будет доступна в Австралии после ухода марки Holden.