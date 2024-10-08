Richard Mille выпустила хронограф в стиле McLaren W1

Часовой бренд Richard Mille представил сплит-секундный хронограф в стиле нового McLaren W1. В часах используется механизм RMAC4, работающий с частотой 5 герц (36 000 пк/ч), благодаря которому показания могут быть измерены с точностью до 1/10 секунды. Плата и мосты хронографа сделаны из сплава на основе титана Grade 5, верхняя часть безеля — из композита Carbon TPT толщиной в самом тонком месте всего полмиллиметра. Эстетику W1 передает не только цветовая гамма, но и скелетонизированный титановый циферблат, напоминающий рисунок колес.