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18:51

Стало известно, сколько автокомпании зарабатывают в России

Возглавила список Toyota с выручкой 313,2 миллиарда рублей

Журнал Forbes опубликовал рейтинг крупнейших иностранных компаний в России по объему выручки за 2018 год. В него вошли 12 автомобильных брендов, а возглавила список Toyota, которая заработала 313,2 миллиарда рублей.

Помимо Toyota, которая в общем рейтинге находится на втором месте после корпорации «Ашан», в списке автопроизводителей есть Volkswagen (пятое место и 289,2 миллиарда рублей выручки), Kia (восьмое место и 232,4 миллиарда рублей), а также Hyundai — корейская марка расположилась на 13 месте, а ее выручка за 2018 год составила 176,2 миллиарда рублей.

За ними следуют Daimler (149,5 миллиарда рублей), Renault (137,3 миллиарда), BMW (123,6 миллиарда), Nissan (114,9 миллиарда), Mitsubishi (108,8 миллиарда), Volvo (73,3 миллиарда) и Ford (69,4 миллиарда). Концерн Jaguar Land Rover заработал в России меньше всего — 56 миллиардов рублей.

В 2018 году Toyota попала на первое место рейтинга самых дорогих автомобильных брендов. По оценкам Forbes ее стоимость составила 44,7 миллиарда долларов. При этом Mercedes-Benz оценили в 34,4 миллиарда, а Volkswagen — в 7,9 миллиарда долларов.