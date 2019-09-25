Стало известно, сколько автокомпании зарабатывают в России

Помимо Toyota, которая в общем рейтинге находится на втором месте после корпорации «Ашан», в списке автопроизводителей есть Volkswagen (пятое место и 289,2 миллиарда рублей выручки), Kia (восьмое место и 232,4 миллиарда рублей), а также Hyundai — корейская марка расположилась на 13 месте, а ее выручка за 2018 год составила 176,2 миллиарда рублей.

За ними следуют Daimler (149,5 миллиарда рублей), Renault (137,3 миллиарда), BMW (123,6 миллиарда), Nissan (114,9 миллиарда), Mitsubishi (108,8 миллиарда), Volvo (73,3 миллиарда) и Ford (69,4 миллиарда). Концерн Jaguar Land Rover заработал в России меньше всего — 56 миллиардов рублей.