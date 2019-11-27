1900-сильный гиперкар Rimac приспособят для гоночного трека

Никаких подробностей о C_Two для трека Римац не сообщил. Вероятно, это будет облегченный вариант купе, лишенный большинства ненужных на трассе излишества в виде аудиосистемы и дверных панелей. Пиковая мощность моторов также может вырасти, что вкупе с более легкой батарей даст значительный прирост в динамке. Впрочем, даже сейчас C_Two на разгон до «сотни» требуется менее двух секунд, а для трека куда важнее эффективность системы охлаждения батарей.