1900-сильный гиперкар Rimac приспособят для гоночного трека

В интервью изданию Top Gear глава Rimac Мате Римац намекнул на появление трековой модификации 1900-сильного гиперкара C_Two. Сейчас же автомобиль, по его словам, решено сделать максимально надежным и пригодным для ежедневной эксплуатации. Поэтому в процессе разработки предпочли не отказываться, например, от электропривода сидений и обычных дорожных шин.
В нынешнем виде Rimac C_Two имеет четыре электромотора суммарной отдачей 1914 сил и 2300 Нм момента. Передние связаны с полуосями через одноступенчатые редукторы, задние — через двухступенчатые. Тяговая батарея на 120 киловатт-часов позволяет проехать без подзарядки 650 километров по циклу NEDC. Заявлена динамика разгона: 0-100 километров в час за 1,97 секунды, 0-300 — за 11,8 секунды.
Никаких подробностей о C_Two для трека Римац не сообщил. Вероятно, это будет облегченный вариант купе, лишенный большинства ненужных на трассе излишества в виде аудиосистемы и дверных панелей. Пиковая мощность моторов также может вырасти, что вкупе с более легкой батарей даст значительный прирост в динамке. Впрочем, даже сейчас C_Two на разгон до «сотни» требуется менее двух секунд, а для трека куда важнее эффективность системы охлаждения батарей.
Программа разработка Rimac C_Two перешла в фазу финальной доводки. После серии симуляций в виртуальной среде гиперкар выехал на полигон технического центра Нардо в Италии. В планах есть испытания на других известных треках, но Нюрбургринг не в их числе. Дебют серийной двухдверки, в том виде, в каком ее передадут клиентам, состоится на Женевском автосалоне будущей весной. Причем С _Two получит совершенно другое название, но в компании пока не придумали какое.