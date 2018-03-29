150 машин стоимостью 1,7 миллиона евро каждая раскупили по предварительным заказам

Пульс

Rimac распродал все 1914-сильные гиперкары за три недели

34c7adfce88eb354eb3025dce9b4d6e0c31ad613
29 марта 2018

Компания Rimac распродала весь тираж электрического гиперкара C_Two. Как сообщает издание Autocar со ссылкой представителя марки, «почти все 150 экземпляров» автомобиля, которые планировалось выпустить, раскуплены по предварительным заявкам. Заказы были получены в течение трех недель с момента дебюта машины.

[Почему трудно купить суперкар, даже если на него есть деньги](https://motor.ru/stories/buysupercar.htm)

Почему трудно купить суперкар, даже если на него есть деньги

Стоимость автомобиля составляет минимум 1,7 миллиона евро. Еще около 500 тысяч евро покупатели могут потратить на различные опции.

Новинка, дебютировавшая на мартовском моторшоу в Женеве, оснащается четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1914 лошадиных сил, батареями емкостью 120 киловатт-часов, активной аэродинамикой и системой автономного управления на основе искусственного интеллекта.

С нуля до 96 километров в час гиперкар Rimac C_Two способен разогнаться за 1,84 секунды, а до 160 километров в час –за 4,3 секунды. Максимальная скорость автомобиля достигает 412 километров в час. Запас хода — 650 километров.

Компания начнется тестировать автомобиль лишь к концу этого года. А первые покупатели получат свои машины только в 2020 году.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?

За сколько покупают и перепродают суперкары

Как меняется стоимость современных эксклюзивных автомобилей

Теги:
ЭлектрокарыСуперкарыRimac
Новости по теме
6 марта 2018
Rimac построил 1914-сильный гиперкар с виртуальным тренером