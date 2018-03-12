В новинке нашли секретное послание

Пульс

Создатели электрогиперкара Rimac C_Two потроллили Ричарда Хаммонда

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12 марта 2018

В новом электрогиперкаре Rimac C_Two обнаружили «пасхальное яйцо» — секретное послание — связанное с аварией Ричарда Хаммонда на горной трассе в Швейцарии. На кожаном ремешке, удерживающем огнетушитель, производитель выгравировал надпись «В случае подъема на холм, воспользуйтесь для тушения пожара» (In case of hill climb, extinguish fire).

Инцидент произошел летом 2017 года во время съемок очередного эпизода шоу The Grand Tour. Во время незапланированного дубля, Хаммонд за рулем Rimac Concept One попытался на скорости пройти левый поворот, однако машина потеряла управление, вылетела с дороги, несколько раз перевернулась и загорелась.

Rimac C_Two

Rimac C_Two

По мнению главы компании Мате Римака, Хаммонд ехал слишком быстро и потребовал от автомобиля невозможного. Электроника гиперкара вовремя среагировала на маневр, но уже не смогла выровнять автомобиль.

Публичный дебют Rimac C_Two состоялся в рамках Женевского автосалона. Новый гиперкар построен вокруг углепластикового монокока с интегрированным блоком батарей, карбоновым подрамником и алюминиевыми усилителями. C_Two оснащен четырьмя электромоторами, суммарная мощностью которых составляет 1914 лошадиных сил.

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