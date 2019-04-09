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19:02

Видео: самая быстрая Tesla Model 3 мчит по Нюрбургрингу

Седан проехал трек примерно за девять минут

В Сети появился ролик, в котором Tesla Model 3 Performance проезжает «Северную петлю» Нюрбургринга. Даже с учетом трафика, автомобиль проехал трек за девять минут – то есть примерно на том же уровне, что Opel Zafira OPC и Volkswagen Lupo GTI.
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По словам авторов ролика, примерно на половине круга электроника сообщила о перегреве тормозов, поэтому продолжать заезд в полностью боевом режиме было невозможно. При этом водитель «Теслы» решил не использовать «трековый режим», в котором по-другому начинают работать системы перераспределения тяги, рекуперации и компрессор кондиционера, который охлаждает силовую электронику.

JayinShanghai

В описании к видео говорится, что при наличии более мощных тормозов и опытного пилота, машина смогла бы проехать «Северную петлю» примерно за восемь минут.

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Tesla Model 3 в версии Performance оснащается двумя электромоторами, заниженной подвеской и 20-дюймовым колесами. Автомобиль ускоряется с нуля до 96 километров в час за 3,2 секунды (против 4,5 секунды у обычных двухмоторных машин), а его максимальная скорость достигает 260 километров в час (против 233 километров в час). Запас хода – почти 500 километров.

В США Model 3 Performance стоит от 51 450 долларов. В России модель можно заказать по цене от 3,5 миллиона рублей.

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