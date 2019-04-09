Видео: самая быстрая Tesla Model 3 мчит по Нюрбургрингу

Tesla Model 3 в версии Performance оснащается двумя электромоторами, заниженной подвеской и 20-дюймовым колесами. Автомобиль ускоряется с нуля до 96 километров в час за 3,2 секунды (против 4,5 секунды у обычных двухмоторных машин), а его максимальная скорость достигает 260 километров в час (против 233 километров в час). Запас хода – почти 500 километров.

В США Model 3 Performance стоит от 51 450 долларов. В России модель можно заказать по цене от 3,5 миллиона рублей.