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9:54

Фирма Kia сняла рекламу со Шварценеггером (на самом деле нет)

В ролике про обновленный Kia Rio X-Line пародируется фильм «Красная жара»

Российский офис Kia подготовил ролик для рекламной поддержки обновленного кросс-хэтчбека Kia Rio X-line с увеличенным на 25 миллиметров дорожным просветом. В рекламе обыгрываются образы из боевика «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

В фильме 1988 года Шварценеггер исполнил роль капитана советской милиции Ивана Данко, который борется с наркомафией. Большая часть ленты посвящена похождениям Данко в США, куда он отправился за главарём московской наркомафии Виктором Руставили.

У нас фильм с фразами на ломанном русском давно разобран на цитаты: «Кокаинум», «Хулиганы», «Капитализьм», «Какие ваши доказательства?». В ролике Kia есть отсылки и к другим фильмам с участием Шварценеггера — «Терминатор» и «Вспомнить всё». Рекламу выпустили как раз к 23 февраля; за неделю на сервисе Youtube его посмотрело свыше миллиона человек.

После внесения изменений в конструкцию подвески просвет Rio X-Line составляет минимум 190 миллиметров вместо прежних 170 миллиметров. Цены на обновленный кросс-хэтчбек установлены в диапазоне от 874 900 до 1 124 900 рублей, что на 20 тысяч дороже дореформенной модели.

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