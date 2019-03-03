Фирма Kia сняла рекламу со Шварценеггером (на самом деле нет)

В фильме 1988 года Шварценеггер исполнил роль капитана советской милиции Ивана Данко, который борется с наркомафией. Большая часть ленты посвящена похождениям Данко в США, куда он отправился за главарём московской наркомафии Виктором Руставили.

У нас фильм с фразами на ломанном русском давно разобран на цитаты: «Кокаинум», «Хулиганы», «Капитализьм», «Какие ваши доказательства?». В ролике Kia есть отсылки и к другим фильмам с участием Шварценеггера — «Терминатор» и «Вспомнить всё». Рекламу выпустили как раз к 23 февраля; за неделю на сервисе Youtube его посмотрело свыше миллиона человек.