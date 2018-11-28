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16:45

Американцы построили электровнедорожник с запасом хода 660 километров

Стартап Rivian представил модель R1S с разгоном до «сотни» за три секунды

Американская компания Rivian Automotive раскрыла внешний вид электрического внедорожника, который будут выпускать вместе с пикапом R1T на бывшем заводе Mitsubishi Motors в Иллинойсе. Rivian R1S предложат с пяти- или семиместным салоном, а также блоком батарей емкостью 105, 135 и 180 киловатт-часов. На одной зарядке внедорожник сможет проезжать до 660 километров.

Общая масса Rivian R1S составляет 2650 килограммов. В длину внедорожник насчитывает 5040 миллиметров, в ширину — 2015 миллиметров, а в высоту — 1820 миллиметров. По размерам внедорожник получился длиннее, выше, но уже Volvo XC90. Максимальный дорожный просвет — 365 миллиметров, что на пять миллиметров больше, чем у R1T. Углы въезда и съезда идентичны пикапу — 34 и 30 градусов соответственно, а угол рампы отличается: 29 градусов против 26.

Силовая установка R1S состоит из четырех электромоторов, установленных на каждом колесе. В зависимости от используемого аккумулятора их суммарная отдача может составлять 300, 522 или 562 киловатта (эквивалент 408, 710 и 864 лошадиным силам соответственно). Самый мощный внедорожник разгоняется до «сотни» за три секунды. Запас хода — 386, 499 или 660 километров. На сайте Rivian указывает, что без подзарядки R1S может доехать из Сан-Франциско до Йосемитского национального парка и обратно.

Так же как и пикап, R1S оснащен адаптивной пневмоподвеской, цифровой приборной панелью и информационно-развлекательной системой с сенсорным дисплеем. Но главной особенности R1T — сквозного багажного отсека, внедорожник лишен.

Сборку внедорожника R1S и пикапа R1T наладят на заводе в городе Нормал, штат Иллинойс. Бывшая производственная площадка Mitsubishi может выпускать до 350 тысяч автомобилей в год. В планах Rivian — довести объемы до 50-60 тысяч машин к 2025 году.

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