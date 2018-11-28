Американцы построили электровнедорожник с запасом хода 660 километров

Так же как и пикап, R1S оснащен адаптивной пневмоподвеской, цифровой приборной панелью и информационно-развлекательной системой с сенсорным дисплеем. Но главной особенности R1T — сквозного багажного отсека, внедорожник лишен.

Сборку внедорожника R1S и пикапа R1T наладят на заводе в городе Нормал, штат Иллинойс. Бывшая производственная площадка Mitsubishi может выпускать до 350 тысяч автомобилей в год. В планах Rivian — довести объемы до 50-60 тысяч машин к 2025 году.