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19:12

Подержанный гиперкар Ferrari LaFerrari Aperta оценили в 8,5 миллиона долларов

На продажу выставили один из 210 открытых гиперкаров

На торги аукционного дома RM Sotheby's выставили гиперкар Ferrari LaFerrari Aperta. Этот автомобиль – один из 210 выпущенных – проехал всего 2,4 тысячи километров. За него планируют выручить 6,5-8,5 миллиона долларов. При этом изначально новая «Аперта» стоила от 2,2 миллиона долларов.

Автомобиль был приобретен по предварительному заказу в 2016 году американским коллекционером и доставлен ему в Беверли-Хиллз. Гиперкар имеет все доступные на то время опции, включая карбоновые элементы отделки экстерьера и съемную крышу из неокрашенного углепластика.

Гиперкар оснащается 963-сильной гибридной силовой установкой, которая состоит из 6,3-литрового мотора V12, электродвигателя, «робота» с двумя сцеплениями и комплекта батарей. С места до «сотни» Aperta разгоняется за три секунды. Максимальная скорость равна 350 километрам в час.

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Компания Ferrari построила 500 купе LaFerrari и 210 экземпляров его открытого варианта. При этом купить «Аперту» любой желающий не мог. Их предлагали только тем клиентам, кто уже владел купе LaFerrari.

Последнюю по счету двухдверку продали в 2016 году за семь миллионов долларов, а последняя Aperta ушла с молотка в сентябре прошлого года за 8,3 миллиона евро (около 10 миллионов долларов).

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