Подержанный гиперкар Ferrari LaFerrari Aperta оценили в 8,5 миллиона долларов

Автомобиль был приобретен по предварительному заказу в 2016 году американским коллекционером и доставлен ему в Беверли-Хиллз. Гиперкар имеет все доступные на то время опции, включая карбоновые элементы отделки экстерьера и съемную крышу из неокрашенного углепластика.

Гиперкар оснащается 963-сильной гибридной силовой установкой, которая состоит из 6,3-литрового мотора V12, электродвигателя, «робота» с двумя сцеплениями и комплекта батарей. С места до «сотни» Aperta разгоняется за три секунды. Максимальная скорость равна 350 километрам в час.