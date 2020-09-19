Первый глава российского региона пересел на Aurus Senat

Полтора месяца назад вся линейка моделей Aurus была замечена в Грозном, однако в беседе с блогером глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил, что автомобилями Aurus он не пользуется, и кортеж приготовлен на случай визита президента России Владимира Путина.