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Первый глава российского региона пересел на Aurus Senat

Отечественный седан засветился на инаугурации Президента Татарстана

© Сергей Ильин
Сергей Ильин
Президент Татарстана Рустам Минниханов стал первым руководителем российского региона, который пересел на Aurus. Представительский седан Aurus Senat появился в ходе церемонии инаугурации главы Татарстана 18 сентября. Ранее на моделях линейки Aurus передвигались федеральные министры, президент и премьер-министр России.

Седан Aurus Senat президента Татарстана Рустама Минниханова отличился от служебных автомобилей других политиков парадным белым цветом кузова, виньеткой на задней стойке, небронированным кузовом, отсутствием специальных сигналов около номерного знака и тонировки задней полусферы.

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Фото: Скрин видео, YouTube-канал ТНВ

Накануне торжественной церемонии Рустам Минниханов встретился с генеральным директором ООО «Аурус» Адилем Шириновым и обсудил готовность сборочной линии Aurus к серийному производству седанов. Согласно плану Минпромторга, тестовый выпуск Aurus Senat на мощностях елабужского завода должен начаться в ноябре 2020 года, а официально конвейер Aurus в Татарстане заработает в мае 2021 года.

Полтора месяца назад вся линейка моделей Aurus была замечена в Грозном, однако в беседе с блогером глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил, что автомобилями Aurus он не пользуется, и кортеж приготовлен на случай визита президента России Владимира Путина.