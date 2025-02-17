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Опубликовано 17 февраля 2025, 20:36
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В России приведут в порядок автомобильные дороги

В стране планируют реализовать проект «умной транспортной системы»
До конца десятилетия 85% федеральных дорог приведут в нормативное состояние. Кроме того, власти реконструируют около 60 процентов региональных трасс. О планах улучшения магистралей рассказал глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков. По словам руководителя ведомства, требования по созданию комфортной транспортной инфраструктуры прописаны в национальном проекте «Инфраструктура для жизни». При этом специалист подчеркнул, что в стране необходимо определиться с планами по развитию автодорог вплоть до 2036 года.
В России приведут в порядок автомобильные дороги
© Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Анастасия Мельник

Новиков заявил, что планомерное развитие сети автомагистралей в стране будет способствовать созданию «умной», экологичной транспортной системы, соответствующей мировым стандартам. В условиях роста популярности внутреннего туризма одной из главных задач специалистов станет реконструкция федеральных трасс, которые ведут к туристическим локациям.

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В России продолжат создавать многофункциональные зоны, которые позволят обеспечить необходимым сервисом автопутешественников. Кроме того, на российских дорогах будут все чаще внедрять современные технологии. В первую очередь речь идет о применении технологий искусственного интеллекта, которые снижают аварийность, а также позволяют развивать беспилотный транспорт.

В октябре прошлого года стал известен бюджет, который Минтранс собирается потратить на обновление дорожной сети до 2027 года. На реконструкцию и строительство магистралей ведомство выделило триллион рублей.

Источник:Quto.ru
Автор:Анастасия Мельник
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#Россия
#Дороги