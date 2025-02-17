В России приведут в порядок автомобильные дороги

В стране планируют реализовать проект «умной транспортной системы»

До конца десятилетия 85% федеральных дорог приведут в нормативное состояние. Кроме того, власти реконструируют около 60 процентов региональных трасс. О планах улучшения магистралей рассказал глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков. По словам руководителя ведомства, требования по созданию комфортной транспортной инфраструктуры прописаны в национальном проекте «Инфраструктура для жизни». При этом специалист подчеркнул, что в стране необходимо определиться с планами по развитию автодорог вплоть до 2036 года.