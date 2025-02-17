В России приведут в порядок автомобильные дороги

В России приведут в порядок автомобильные дорогиВ стране планируют реализовать проект «умной транспортной системы»
Новиков заявил, что планомерное развитие сети автомагистралей в стране будет способствовать созданию «умной», экологичной транспортной системы, соответствующей мировым стандартам. В условиях роста популярности внутреннего туризма одной из главных задач специалистов станет реконструкция федеральных трасс, которые ведут к туристическим локациям.
В России продолжат создавать многофункциональные зоны, которые позволят обеспечить необходимым сервисом автопутешественников. Кроме того, на российских дорогах будут все чаще внедрять современные технологии. В первую очередь речь идет о применении технологий искусственного интеллекта, которые снижают аварийность, а также позволяют развивать беспилотный транспорт.
В октябре прошлого года стал известен бюджет, который Минтранс собирается потратить на обновление дорожной сети до 2027 года. На реконструкцию и строительство магистралей ведомство выделило триллион рублей.