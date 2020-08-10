Студенты соберут 20 тестовых экземпляров родстера «Крым»

Пока существуют два готовых образца «Крыма», они оба укомплектованы одинаковыми 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 140 лошадиных сил от Lada Kalina. У отечественного автомобиля позаимствовали и другие узлы и агрегаты, в частности, пятиступенчатую «механику». У родстера, построенного вокруг трубчатой пространственной рамы, среднемоторная компоновка и задний привод, а внешние панели изготовлены из композитного материала. По дизайну автомобиль напоминает Audi TT и R8. По предварительным данным, стоимость машины в случае её появления на рынке составит около 600 тысяч рублей.