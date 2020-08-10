Студенты соберут 20 тестовых экземпляров родстера «Крым»

Пока существуют два готовых образца «Крыма», они оба укомплектованы одинаковыми 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 140 лошадиных сил от Lada Kalina. У отечественного автомобиля позаимствовали и другие узлы и агрегаты, в частности, пятиступенчатую «механику». У родстера, построенного вокруг трубчатой пространственной рамы, среднемоторная компоновка и задний привод, а внешние панели изготовлены из композитного материала. По дизайну автомобиль напоминает Audi TT и R8. По предварительным данным, стоимость машины в случае её появления на рынке составит около 600 тысяч рублей.
Фото: vk.com/crimea_roadster
Осенью прошлого года студенты показали усовершенствованный вариант модели с гидравлическим сцеплением и модернизированной подвеской – его позиционировали как второе поколение «Крыма». Позже, зимой того же года, родстер проехал три тысячи километров по России всего с одной поломкой — потоки воздуха оторвали часть правого подкрылка, что привело к попаданию влаги в фару.
Изобретатели не намерены останавливаться на одной модели и недавно рассказали о новом проекте: пикапе с футуристичным дизайном, отдалённо напоминающим электрический Tesla Cybertruck. Тогда же появились первые эскизы будущего автомобиля, а пользователей соцсетей попросили выбрать для него название. В числе предложенных вариантов – «Норильск», «Сахалин», «Кемерово» и «Курск», а также «Звезда», «Серп», «Филин» и «Сварог».